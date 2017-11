New Yorker Whitney-Museum zeigt Kunst aus dem Kopierer

Kunst aus dem Kopierer zeigt seit Freitag das New Yorker Whitney Museum. Die Ausstellung "Experiments in Electrostatics: Photocopy Art from the Whitney's Collection, 1966-1986" präsentiert unter anderem Werke von Künstlern wie Edward Meneeley, Lesley Schiff und Robert Whitman.

Vor dem Beginn des Digitalzeitalters sei der Kopierer häufig als “kreatives Werkzeug” benutzt worden, hieß es vom Museum. Die Künstler legten beispielsweise Objekte auf den Kopierer und färbten die herausgekommenen Papiere ein. “Das Ergebnis waren keine Kopien, sondern Stillleben, Porträts, abstrakte Werke oder Collagen, die den Einfallsreichtum der Ersteller verdeutlichen.” Die Ausstellung ist noch bis März 2018 in dem renommierten Museum in Manhattan zu sehen.