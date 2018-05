New Yorker Museum zeigt "Vier Freiheiten" von Rockwell

Pressefreiheit, Religionsfreiheit, Freiheit von Not und Freiheit von Furcht: Dieses inzwischen als "vier Freiheiten" berühmt gewordene Leitmotiv gab der damalige US-Präsident Franklin D. Roosevelt (1882-1945) in einer Rede 1941 für sein Land und die Welt aus. Der US-Künstler Norman Rockwell (1894-1978) hat das in Gemälde übersetzt, die ab Freitag in der New Yorker Historical Society zu sehen sind.

Mit den vier illustrierenden Bildern sollten Kriegsanleihen eingesammelt werden. “Die legendären Gemälde von Rockwell erinnern uns an die wichtige Rolle, die sein Werk einnahm, als es darum ging, Amerikaner dazu zu bringen, Roosevelts Aufruf zum Schutz des Friedens in der Welt umzusetzen”, sagte Museumsdirektorin Louise Mirrer. Zusätzlich zeigt die Schau noch Dutzende weitere Werke von Rockwell und anderen Künstlern. Bis zum 2. September soll die Ausstellung mit dem Titel “Rockwell, Roosevelt & the Four Freedoms” in New York zu sehen sein. Danach tourt sie bis 2020 durch mehrere US-Städte und Frankreich.