Rodin ist seit 1912 ein eigener Raum im Metropolitan Museum gewidmet - © APA (dpa)

Zum 100. Todestag von Auguste Rodin (1840-1917) feiert das New Yorker Metropolitan Museum den französischen Bildhauer mit einer großen Ausstellung. Rund 50 Skulpturen, darunter so bekannte wie “Der Denker”, und zahlreiche Zeichnungen sind ab Samstag in dem Museum am Central Park in Manhattan zu sehen.