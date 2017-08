New Yorker Bürgermeister will von superreichen U-Bahnsteuer

Zunehmend Verspätungen in der New Yorker U-Bahn - © APA (AFP)

Der Bürgermeister von New York will von Menschen mit einem Jahreseinkommen über 500.000 Dollar (420.000 Eur) eine höhere Einkommenssteuer einheben, um die U-Bahn der Stadt zu sanieren. Die von der Stadt eingehobene Einkommenssteuer solle dazu von 3,876 Prozent auf 4,41 Prozent steigen, schlug Bill de Blasio am Montag vor.