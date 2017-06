New York Festivals: Österreichische Radiosendungen prämiert

In ihrem erstmals im März 2016 ausgestrahlten Feature porträtierte Groihofer die Holocaust-Überlebende Gertrude. Die 89-Jährige prägte später auch mit einem millionenfach geklickten Facebook-Video das Finale des Bundespräsidentschaftswahlkampfs mit. Bei den “New York Festivals” erhielt die Sendung “Gold” in der Kategorie “Information/Documentary: History”.

“Bronze” in der Sparte “Entertainment: Best Regularly Scheduled Music Program” ging an “Die Musik der Formel 1”, eine Ausgabe der seit 2010 bestehenden Sendereihe “le week-end”. Für Tschaikner und Scheib ist es die vierte Auszeichnung in New York in Folge, hieß es in einer Aussendung. Die Musiksendung wird aus diesem Anlass am Samstag, den 24. Juni, um 13 Uhr auf Ö1 wiederholt.

(APA)