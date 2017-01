New England und Atlanta erreichten NFL-Semifinale

Touchdown-Maschine Tom Brady war trotz Galavorstellung nicht zufrieden - © APA (AFP/Getty)

Die Favoriten im NFL-Viertelfinale haben am Samstag nichts anbrennen lassen. Sowohl die New England Patriots als auch die Atlanta Falcons setzten sich vor Heimpublikum klar durch. Die Patriots bezwangen die Houston Texans 34:16 und zogen zum sechsten Mal in Folge ins Finalspiel ihrer Conference AFC ein. Atlanta holte mit einem 36:20 gegen die Seattle Seahawks den ersten Play-off-Sieg seit 2012.