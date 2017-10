“Never do Well” spielt im Alten Kino

Wo der Blues zuhause ist

Never Do Well (AT)

Mittwoch, 25. Oktober 2017

20 Uhr, Altes Kino Rankweil

„Sie sind wieder da!“

Die NEVER DO WELL Bluesband war in den 80er Jahren der österreichische Bluesexport. Die Band um Sänger Bernie Weber rockte die Bühnen in Österreich, der Schweiz, Norditalien und Deutschland. Sie spielten mit Größen wie Canned Heat, Luther Allison, der Bluesbrothers-Band oder Ten Years After.

Nach einer Pause von fast 25 Jahren hat sich im Herbst 2014 die Band in ihrer legendären Originalbesetzung (Bernie Weber, Stefan Szalay, Michael Wocher, Joe Blocher, Johannes Kremmel und Charlie Müllner) wiedergefunden.

NEVER DO WELL – Wo der Blues zuhause ist!

Am Mississippi oder doch eher an der Nafla? In New Orleans, in Sewastopol, Stalehr oder New York? Im Hafen von Rotterdam oder Shanghai? In den schummrigen Kneipen Hamburgs, Wladiwostoks oder Paris? Beim anheimelnden Krachen und Knacken, welches entsteht, wenn der Zahndoktor den Weisheitszahn herausstemmt? Auf den Schlachtfeldern dieses Planeten oder in den Chefetagen der Wallstreet? Am Grabe eines geliebten Menschen oder bei der Geburt eines Kindes? In den Slums dieser Welt oder in den gediegenen Wohnvierteln des Rheintales? Im Kreißsaal oder in der Palliativstation?

Wo der Blues zuhause ist…? Überall dort wo Menschen zusammen kommen, ihre Freuden und Sorgen mitbringen, darüber reden und miteinander tanzen und feiern. Da ist der Blues zuhause.

NEVER DO WELL lädt zum Tanz.

Kartenvorverkauf: ländleTICKET (Raiffeisenbanken und Sparkassen) und Expert Tschanett

