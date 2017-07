Neustart für Spiele-Event: ReVersed Festival im Wiener MQ

Spielfestival im Museumsquartier - © APA

Aus Radius wird ReVersed: Unter neuem Namen steigt von 6. bis 9. Juli das dritte Festival für digitale Spielekultur im Wiener Museumsquartier. Nachdem man in den vergangenen beiden Jahren als Ableger des Londoner Radius Festivals fungierte, steht man nun auf eigenen Beinen, teilten die Festivalleiter am Montag mit. “Wir wollen die Entwickler in den Mittelpunkt stellen”, so Günther Friesinger.