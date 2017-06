Neuseeland und Schweden um Einzug ins America’s-Cup-Finale

Als Favorit starten am Samstagabend (MESZ) die zweifachen Cup-Sieger aus Neuseeland mit ihrem Katamaran “Aotearoa” und Steuermann Peter Burling in das Finale der Challenger Play-offs. Trotz der spektakulären Kenterung am Mittwoch konnten sich die “Kiwis” nach Blitz-Reparatur mit dem bisher schnellsten Boot souverän gegen die Mitfavoriten aus England durchsetzen.

Das Dauer-Duell Neuseeland/Schweden gipfelt nun im Kampf um den Einzug in das 35. Match um den America’s Cup. Wer zuerst fünf Siege erkämpft hat, darf Larry Ellisons US-Team zum Cup-Duell fordern.

(APA/dpa)