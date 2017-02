Neuschnee erzwang Verschiebung des Damen-Abfahrtstrainings

Neuschnee in Sankt Moritz - © APA (AFP)

Die alpinen Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz haben am Montag mit einer Verschiebung begonnen, die sich am Vortag bereits abgezeichnet hat. Aufgrund des vielen Neuschnees wurde der Start des Damen-Abfahrtstrainings von 10.30 Uhr auf 12.00 Uhr verschoben. Auch der Beginn des Herren-Trainings um 12.30 Uhr wackelt damit.