Neunte Runde der Syrien-Gespräche fortgesetzt

Mit einem bilateralen Treffen zwischen dem UN-Sondergesandten Staffan de Mistura und Vertretern der syrischen Opposition sind die Verhandlungen zur Lösung des Syrien-Konflikts in Wien fortgesetzt worden. Wie bisher waren auch am Freitag keine direkten Gespräche zwischen den Konfliktparteien geplant.

Generell steigt nach bisher acht ergebnislosen Runden unter Vermittlung der UN der diplomatische Druck auf die Teilnehmer. So will die Opposition ihre Teilnahme an einer geplanten Friedenskonferenz nächste Woche im russischen Sotschi von Fortschritten bei den aktuellen Gesprächen abhängig machen.