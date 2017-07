Neun Vorarlberger im Nationalteam

Die jungen Österreicher um Coach Jaume Bartes haben sich für heuer viel vorgenommen und reisen gut vorbereitet nach Italien. Primäres Ziel ist dabei eine Rangverbesserung vom letzten Jahr, bei dem Österreich den 10. Schlussrang belegte. Der RHC Dornbirn ist mit 6 Nationalspielern am Besten im Nationalteam vertreten, 3 weitere Spieler vom RHC Wolfurt komplementieren den Kader. Insgesamt kämpfen auch heuer wieder 10 Nationen in zwei 5er-Gruppen ums Weiterkommen. Auf die in Gruppe B spielenden Österreicher treffen Kaliber wie Vize-Europameister Portugal, Bronzemedaillengewinner Frankreich, sowie die Schweizer Eidgenossen und Andorra. Auf der offiziellen EM-Homepage ist der gesamte Spielplan aktuell verfügbar, auf der Europäischen Verbandsseite (www.cers-rinkhockey.eu) können zudem noch alle Spiele per Liveticker und Livestream verfolgt werden.

Kader Team Austria:

Elias Rohner Torhüter RHC Wolfurt

Aron Sohm Torhüter RHC Dornbirn

Jonas Fäßler Spieler RHC Dornbirn

Dieter Karu Spieler RHC Dornbirn

Kilian Jochum Spieler RHC Dornbirn

Sebastian Lampert Spieler RHC Dornbirn

Florian Lechleitner Spieler RHC Dornbirn

Kilian Laritz Spieler RHC Wolfurt

Konstantin Winter Spieler RHC Wolfurt

Jaume Bartes (ES) Trainer

Albert Mola Guardiola (ES) Co-Trainer

Peter Lampert Betreuer

Simone Lampert Betreuerin

Gruppeneinteilung:

Gruppe A: England, Deutschland, Israel, Italien, Spanien

Gruppe B: Andorra, Austria, Frankreich, Portugal, Schweiz

Spielplan Gruppe B:

Spiel: Sonntag, 30.07.17, 19 Uhr, Austria – Portugal Spiel: Montag, 31.07.17, 15 Uhr, Andorra – Austria Spiel: Dienstag, 01.08.17, 19 Uhr, Austria – Frankreich Spiel: Donnerstag, 03.08.17, 15 Uhr, Austria – Schweiz

Danach folgen die Platzierungsspiele