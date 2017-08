Neun Verletzte bei schwerem Unfall auf A10 in Salzburg

Polizei sperrte den Verkehr - © APA (Gindl)

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw sind am Sonntag gegen 1.00 Uhr auf der Tauernautobahn (A10) neun Personen zum Teil schwer verletzt worden. Zwei deutsche Familien hatten ihre Autos auf dem Heimweg vom Urlaub nach einer Panne am Pannenstreifen angehalten. Kurz darauf prallte ein nachfolgender 26-jähriger Pkw-Lenker aus Deutschland in den hinteren der stehenden Wagen.