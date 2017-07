Neun Touristen bei Busunglück in Peru getötet

Neun Touristen sind bei einem Busunglück in der peruanischen Hauptstadt Lima ums Leben gekommen. Weitere 57 Menschen erlitten am Sonntagnachmittag (Ortszeit) Verletzungen, als ein offener Doppeldeckerbus auf einem Hügel von der Straße abkam und zehn Meter in die Tiefe stürzte, wie das Gesundheitsministerium und lokale Medien berichteten.

Unter den Todesopfern seien zwei Chilenen und ein Kanadier, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Auf den Hügel San Cristobal fahren häufig Busse aus dem Zentrum von Lima. Der Aussichtspunkt auf dem 400 Meter hohen Gipfel ist insbesondere bei Touristen beliebt. (APA/dpa)