Neun Tote bei Angriff auf Arbeiter in Pakistan

Die Bewaffneten hätten sich ihren Opfern in der Hafenstadt Gwadar in der Provinz Baluchistan auf Motorrädern genähert, sagte der Innenminister der Provinz, Sarfraz Bugti, am Samstag.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete von zehn toten Arbeitern. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand, doch werden nationalistische Rebellen, die sich gegen chinesische Präsenz in der Provinz wenden, oft für Angriffe in dem Gebiet verantwortlich gemacht.

“Neue Seidenstraße”

In Baluchistan hatte zudem die Terrororganisation “Islamischer Staat” (IS) am Freitag einen Bombenanschlag auf einen Politiker verübt und mindestens 25 Menschen getötet. Der stellvertretende Vorsitzende des Oberhauses des Parlaments, Abdul Ghafoor Haidary, überlebt verletzt.

Gwadar gehört zu Pekings “Neue-Seidenstraße”-Plänen zum Ausbau von Handelsrouten von China bis nach Europa und Afrika. Der pakistanische Premierminister Nawaz Sharif wird am Sonntag zu einer Seidenstraßen-Gipfelkonferenz in Peking erwartet.

