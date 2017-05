Neun Monate Haft für Anrufer, der in Wien mit Bomben drohte

Bier - © APA (dpa)

Am 17. November 2016 marschierte ein 60-jähriger Mann in eine Telefonzelle an der U-Bahn-Station Reumannplatz, wählte den Polizeinotruf und erklärte: “Ich habe Bombe in Reumannplatz.” Dann legte er auf, ging heim und machte sich ein Bier auf. Am Montag wurde er wegen versuchten Landzwangs im Wiener Landesgericht für Strafsachen zu neun Monaten unbedingter Haft verurteilt.