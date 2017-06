Neun Millionen Italiener zu Kommunalwahlen aufgerufen

Wahlen sind ein Test für Matteo Renzi - © APA (AFP)

Neun Millionen Italiener sind am Sonntag zu Kommunalwahlen aufgerufen. Gewählt wird in 1.005 Gemeinden, darunter in größeren Städten wie Verona, Genua, Padua, Parma und Palermo. Die Gemeinderatswahlen sind für die Parteien ein wichtiger Test im Hinblick auf die Parlamentswahlen, die im kommenden September stattfinden könnten. Gewählt wird am Sonntag von 7:00 bis 23:00 Uhr.