Neumeiers "Möwe"-Ballett an der Wien als Nabelschau

Die "Möwe" wird sorgsam gefaltet. Aus weißem Papier, ein fragiler Flugkörper. John Neumeier, Hamburger Ballettimpresario seit 45 Jahren, zeigt im Theater an der Wien seit Montag wieder ein Gastspiel. Tschechows ikonisches Künstlerstück aus 1895 hat der Meistererzähler des Tanzes neugedichtet. Künstlerische Nabelschau ist es geblieben.

Ein anderer hätte die “Möwe” vielleicht abgeschossen und ausgestopft, Neumeier geht lieber mit der schlichten Kunstfertigkeit eines Origami an die Sache heran. Wie alle seine Kreationen kommt die Bühne mit wenigen Utensilien aus – sämtlich von Neumeier selbst entworfen – und seine Tänzer skizzieren ihre Charaktere mit wenigen flinken Gesten. Kein Wunder, dass der längstdienende Ballettchef der Welt seine Verpflichtung in Hamburg noch einmal um fünf Jahre verlängert hat (im Alter von 79 Jahren): Die Protagonisten seiner Compagnie sind über die Jahre zu Fabelwesen geworden, seiner ihren eigenen Naturgesetzen gehorchenden Welt.

“Wo keine Fakten sind, ersetzen Sie sie durch Lyrik”, wies Anton Tschechow in einem Brief den Schreiber seiner Biografie an. Neumeier nimmt ihn beim Wort. Ist die “Möwe” ein Theaterstück über das Theater und das Schreiben, so ist die “Möwe” ein Stück über das Ballett und die Choreografie. Der junge Kostja (Artem Ovcharenko) wird so zum rastlosen Schöpfer einer fiktiven Tanz-Avantgarde, seine Mutter, die Primaballerina Arkadina (Anna Laudere), zur selbstbezogenen Vertreterin der alten Schule, ihr Liebhaber Trigorin (Dario Franconi) zum korrumpierten Impresario und die junge Nina (Alina Cojocaru) zur anrührenden Tänzerin auf der Suche nach sich selbst.