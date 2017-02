Neumeier-Doppelschlag an Staatsoper umjubelt

Erfolg für Tanzguru John Neumeier - © APA (dpa)

Zwei Ballette, deren Entstehung nur sechs Jahre auseinanderliegt und die doch Welten trennt, hat Tanzguru John Neumeier am Sonntag an der Wiener Staatsoper in den Lichtkegel gerückt. Der 1907 entstandene “Pavillon d’Armide” sowie der Moderne-Klassiker “Sacre du Printemps” aus 1913 bilden einen Doppelabend, der letztlich durch einen Mann als Klammer zusammengehalten wird: Vaslav Nijinsky.