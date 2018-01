Neujahrsvorsatz: Philipp Morris hört mit den Zigaretten auf

In Großbritannien wirbt Philipp Morris damit, den Verkauf von Zigaretten einstellen, und sich auf Alternativen wie E-Zigaretten konzentrieren zu wollen.

Rauchfreie Zukunft

Unter dem Titel “Designing a smoke-free future” kündigt der US-amerikanische Konzern an: “We will be far more than a leading cigarette company. We’re building PMI’s future on smoke-free products that are a much better choice than cigarette smoking. Indeed, our vision – for all of us at PMI – is that these products will one day replace cigarettes.” (“Wir werden bei weitem mehr sein als der führende Zigarettenproduzent. Wir bauen die Zukunft von Philipp Morris International auf rauchfreie Produkte, welche eine bei weitem bessere Wahl sind als das Rauchen von Zigaretten. Tatsächlich, unsere Vision für den gesamten Konzern ist, dass diese eines Tages Zigaretten vollständig ersetzen werden.”)