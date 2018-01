Neujahrstanz in Koblach

Wo Senioren das Tanzbein schwingen

“Gemeinsames Tanzen zu schöner Musik und in geselliger Atmosphäre macht gute Laune und fördert den Austausch untereinander“, ist sich das Organisationsteam einig. Und kaum schlägt der erste Takt zu einem Standard- oder Latin-Tanz an, hält es niemanden mehr am Tisch. Das Gläschen Sekt wird beiseitegestellt, um schnell wieder über das Parkett zu schweben.

„Unser Angebot richtet sich an alle junggebliebenen Seniorinnen und Senioren, die Freude an Bewegung, Tanz und Unterhaltung haben“, so Rudi Wohlgenannt (Landessportreferent). „Wir freuen uns auf weitere schöne gemeinsame Tanznachmittage“, so Franz Himmer (Landesgeschäftsführer). LOA