Neujahrskonzert: Pausenfilm beleuchtet die Wiener Moderne

Georg Riha wird am 1. Jänner zum fünften Mal für einen der Pausenfilme bei der Übertragung des traditionellen Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker aus dem Musikverein verantwortlich zeichnen. Unter dem Titel "Wiener Moderne 1918 - 2018" widmet sich der 66-Jährige den Jahresjubilaren Otto Wagner, Gustav Klimt, Egon Schiele und Koloman Moser, deren 100. Todestag sich 2018 jährt.

Ein Studentenpaar geht in dem 26-minütigen Streifen auf architektonische Forschungspfade und trifft auf ausgewählte Ensembles der Wiener Philharmoniker an verschiedenen historischen Schauplätzen. Die Reise führt zur Postsparkasse wie zum Nussdorfer Wehr. Ausgestrahlt wird das Werk am 1. Jänner auf ORF 2 in der Neujahrskonzertpause – also gegen 11.50 Uhr.