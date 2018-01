Neujahrsfeier zur Bildungszukunft

Volksschul-Direktor Herbert Zottele und Architekt Dr. Armin Pedevilla gewährten auf dem Frastanzer Neujahrsempfang Einblicke ins neue Bildungszentrum und dessen pädagogisches Konzept. Zahlreiche Gäste einschließlich Landeshauptmann Markus Wallner verfolgten die spannenden Vorträge.

Neben dem Bildungszentrum Frastanz-Hofen nannte Bürgermeister Eugen Gabriel die Zentrumsentwicklung, die mit dem Bau des Saminaparks und eines weiteren Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Hauptmann-Frick-Straße rasch voranschreitet, als zentrale Herausforderung der Zukunft. Herzlicher Dank ging an die Einsatzkräfte, die im neuen Jahr die Sturmschäden an der Volksschule Hofen und am Sozialzentrum beseitigten.