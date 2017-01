Neujahrsempfang zum Thema “Gefahren im Netz”

Beim Feldkircher Neujahrsempfang 2017 wird Götz Schartner, Experte für Informationssicherheit, einen Einblick in die digitale Welt geben – er wird Stolperfallen aufzeigen und live vermitteln, wie leicht sich Daten manipulieren lassen.

Auch wird Schartner in seinem Vortrag erklären, wie man sich schützen kann. Die größte Gefahr der fortschreitenden digitalen Entwicklung sieht er erstaunlicherweise in der zu langsamen und zum Teil fehlenden Digitalisierung in Europa. Welche Auswirkungen dies hat, wird er beim Empfang erläutern.

Götz Schartner ist Autor zweier Bücher, „Tatort www“ und „Vorsicht, Freund liest mit!“, und IT-Security Consultant. Er berät Banken und Behörden, internationale Konzerne und kleinere sowie mittelständische Unternehmen.

Neujahrsempfang 2017

6. Jänner 2017, um 17 Uhr im Montforthaus

„Tatort www“ – digitale Macht und digitale Gefahr

Wie gläsern sind wir heute? Welche Daten geben wir täglich preis? Wie verwundbar ist unsere Gesellschaft?

Götz Schartner referiert und demonstriert live im Saal, was man wissen sollte, wenn man sich in der digitalen Welt bewegt.

Eintritt frei bei freier Platzwahl.