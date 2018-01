Neujahrsempfang in Lochau: Mit Mut und Elan ins neue Jahr 2018

Lochau. Zum traditionellen „Neujahrsempfang der Gemeinde“ trafen sich wiederum zahlreiche Lochauerinnen und Lochauer im Pfarrsaal, um Freunden und Bekannten persönlich ein gutes Jahr zu wünschen und gemeinsam auf das neue Jahr anzustoßen.

Im Mittelpunkt stand natürlich die Neujahrsansprache von Bürgermeister Michael Simma. „Wenn alle ihren Beitrag für ein respektvolles Miteinander im privaten und öffentlichen Bereich leisten, werden unsere Wünsche und Erwartungen im Hinblick auf eine positive Entwicklung eines erfolgreichen Jahres sicherlich in Erfüllung gehen.“

Dank und Anerkennung galt im Besonderen jenen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die ehrenamtlich in der Pfarre, in den Vereinen und den verschiedenen sozialen Einrichtungen, darüber hinaus aber auch in kleinen Gruppen oder manchmal sogar allein und leise für die Gemeinschaft oder für einzelne Menschen im Ort wertvolle Dienste geleistet haben.