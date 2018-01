Im Lustenauer Gasthaus Krönele sprach der Gastreferent Peter Niedermair zur Entwicklung des Kulturlebens im Land.

Dornbirn/Lustenau. Dass der Neujahrsempfang des Kiwanis-Club Dornbirn am 10. Jänner im Gasthof Krönele stattfand, hat einen guten Grund. Der Lustenauer Manfred Hagen, langjähriges Mitglied des Clubs, stellt seine derzeitige Präsidentschaft einerseits unter das Motto Kultur, und andererseits möchte er seine Heimatgemeinde Lustenau in das Blickfeld rücken. Er begrüßte also die zahlreich erschienenen Mitglieder im ersten Haus am Platz, wie er das Krönele nannte und ließ nicht unerwähnt, dass das Haus eine lange Tradition als Familienbetrieb unter weiblicher Führung seit fünf Generationen aufweist.