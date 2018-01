Neujahrsempfang 2018 der Gemeinde Hörbranz

Es ist schon Tradition in der Gemeinde Hörbranz im Rahmen des Neujahrsempfanges freiwilliges Engagement anzuerkennen und zu würdigen.

Beim Neujahrsempfang am 05.01.2018 im festlich geschmückten Leiblachtalsaal treffen sich Verantwortliche aus Vereinen, aus Blaulichtorganisationen, aus der Kirche, den Schulen, Betreuungseinrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde, Gemeindemandatare sowie die im Jahr 2017 neu in die Gemeinde gezogenen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch den Musikverein Hörbranz.

Solche Werte werden von vielen Menschen in der Hörbranzer Gemeinde gelebt, von vielen Menschen, die anderen das wertvollste schenken, über das sie verfügen – ihre persönliche Zeit. Dieses freiwillige Engagement wurde an diesem Abend anerkannt und gewürdigt. Geehrt wurde in den Bereichen Sport, Kunst und Kultur, Umwelt und Soziales. Gerade die Vielzahl der Vereine und Institutionen zeigt wieviel freiwilliges Engagement in der Gemeinde Hörbranz beheimatet ist.