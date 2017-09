Neugestaltungen im Schulzentrum

Mäder Ein neuer Fahrradabstellplatz beim Kindergarten, sowie der neugestaltete Pausenhof bei der Öko-Mittelschule stehen vor dem Abschluss. Die Umrüstung der Turnhallenbeleuchtung wird in den Herbstferien erfolgen.

Neugestaltung Pausenhof

In den letzten Tagen wurde beim Kindergarten Brühl der neue Fahrradabstellplatz aufgestellt. „Der neue Abstellplatz ist nun überdacht und wurde zudem mit einer E-Ladestation ausgestattet. Die Kosten für dieses Projekt liegen bei rund 26.500 Euro“, erklärt dazu Gemeindesekretär Helmut Giesinger. Auch im Pausenhof der Mittelschule wurde fließig gearbeitet und es wurde ein Trinkbrunnen, verschiedene innovative Sitzgelegenheiten und Klettergeräte aufgestellt. In weiterer Folge wurden auch zwei Bäume gepflanzt und zusammen mit den Schülern werden noch verschiedene Sträucher gepflanzt.

Einsparung durch LED Leuchten

Bei der letzten Gemeindevertretersitzung wurde die Umrüstung der Leuchtmittel in der Turnhalle der ÖKO-Mittelschule beschlossen. Dabei werden sämtliche Lichter auf LED Leuchten umgerüstet – die Kosten belaufen sich dabei auf 41.583,94 Euro. „Die Energiekosteneinsparung pro Jahr wurde mit 3.156,05 Euro berechnet. Dies bedeutet bei einer 20-jährigen Lebensdauer eine Einsparung von 63.161 Euro“, so Bürgermeister Rainer Siegele. Mit der Umrüstung der Turnhallenbeleuchtung auf LED wird in den Herbstferien bzw. kurz davor begonnen, wobei im Zuge dieser Arbeiten auch fällige Malerarbeiten in der Turnhalle vorgenommen werden. MIMA