Neufert und Buxhofer sind die neuen Duathlon-Champion

Matthias Buxhofer und Denis Neufert sind die neuen Landesmeister im Duathlon 2018

Mit einer beindruckenden Leistung kürte sich Matthias Buxhofer (Tri Dornbirn), im Rahmen des 12. Rheintal Duathlons (Laufen, Radfahren, Laufen), zum neuen Landesmeister 2018. Bei idealen äußeren Bedingungen präsentierte sich der Feldkircher in einer sehr starken Form. Dieses Mal entschied er den Wettkampf nicht auf der Radstrecke, denn hier erzielte der junge Niclas Baldauf (Trigantium Bregenz) die schnellste Zeit, sondern mit einer starken Performance auf den beiden 4km langen Laufstrecken. Hier legte er den Grundstein für den Tagessieg und damit auch den Landesmeistertitel 2018. Auch in der Overallwertung konnte er aufzeigen. Gleich hinter den starken Schweizern, mit dem Europameister im Duathlon Köhler Felix, platzierte er sich an der 6. Stelle. An der 2. Stelle in der Landesmeisterschaftswertung platzierte sich Niclas Baldauf (Trigantium Bregenz) und gleich dahinter der Junge Kaderathlet Leon Pauger (Tri Dornbirn) der jeweils die schnellste Laufzeit erzielte, leider konnte er mit seinem Rennrad den Zeitfahrrädern keine Parole bieten.