Neues Wahlwerbevideo zeigt Kurz von privater Seite

Kurz gibt Einblick in sein Leben, seine Herkunft und seine Hobbys - © APA (NEUE VOLKSPARTEI)

Nach seiner Bundesländer-Tour und vor dem Wahlkampfauftakt am 23. September in der Wiener Stadthalle macht ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz diese Woche Wahlkampfpause und widmet sich bei der UNO-Generalversammlung in New York seinen Aufgaben als Außenminister. Als Übergang zum Intensivwahlkampf hat Kurz am Montag ein Werbevideo lanciert, das ihn von seiner persönlichen und privaten Seite zeigt.