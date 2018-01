Neues Trainerduo beim EHC Lustenau

Bereits morgen Dienstag folgt für das neue Trainerteam das nächste Heimspiel des EHC Alge Elastic Lustenau.

Zu Gast in der Rheinhalle Lustenau sind die Adler aus Kitzbühel. Beide Teams kämpfen um den Anschluss an die Play-Off Plätze und mussten am Wochenende jeweils knappe Niederlagen hinnehmen. Lustenau hofft auf eine Trendwende und auf wichtige drei Punkte.

Lange dauerte die Analyse von NEO-Trainer Christian Weber und Mark Nussbaumer nach der knappen Heimniederlage gegen den EK Zell am See. Weber sieht die wichtigste Aufgabe in der Stabilisierung der Verteidigung. „Wenn Du zu Hause fünf Tore schießt, sollte dies eigentlich für einen Sieg reichen. Wir haben uns einige Tore selbst geschossen – die Zeller haben unsere Fehler eiskalt ausgenützt,“ so Christian Weber. Diese Fehler müssen beim Spiel gegen den EC Kitzbühel dringenst abgestellt werden. Nun ist jeder Punkt enorm wichtig, wenn Lustenau noch ein Wort um die Qualifikation für das Play-Off mitreden möchte.

Das Team von EC Kitzbühel liegt nur einen Rang hinter Lustenau und macht sich ebenfalls noch Hoffnungen auf die Play-Offs. Auch sie mussten sich am Wochenende knapp mit 3:2 gegen den EC Bregenzerwald geschlagen geben und sind auf einen Punktezuwachs in Lustenau angewiesen. In der laufenden Saison sind die beiden Teams erst einmal aufeinander getroffen. Dabei feierten die Lustenauer einen 4:2 Auswärtserfolg. An diese Leistung möchte der EHC auch beim morgigen Heimspiel anknüpfen, die Niederlage gegen Zell am See vergessen machen und sich wichtige drei Punkte anschreiben lassen.

EHC Alge Elastic Lustenau : EC Kitzbühel

Dienstag, 9. Januar 2018, 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau