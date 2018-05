Neues stadtnahes Wohnen in Bludenz

Primus Immobilien plant neues Wohnprojekt in ruhiger Lage an der Zürcherstraße.

Genau hier setzt das Wohnungstausch-Modell von Primus Immobilien an. Neue Wohnungswünsche können schnell und ganz einfach realisiert werden – und das alles aus einer Hand, weil Primus die alte Wohnung/Haus zu einem fairen Preis in Zahlung nimmt. „Dies bedeutet, ein garantierter Betrag der alten Immobilie wird bei der Neubauwohnung in Anrechnung gebracht und alles wird aus einer Hand abgewickelt – ob von der kleinen Singlewohnung in eine größere Familienwohnung oder vom Haus mit Garten in eine Terrassenwohnung“, erklärt Beatus Fleisch. Der Eigentümer kann also mindestens mit diesem Garantiepreis rechnen und kalkulieren und dadurch eine solide Finanzierung des neuen Heimes erstellen. Ein eventuell höherer Verkaufspreis kommt zu 100 % dem Verkäufer zugute.