Neues Sportstätten- und Ortsmarketing

Nämlich dort, wo ehemals das Tourismusbüro in Tschagguns untergebracht war, werden die drei neuen Mitarbeiten Angelika Vonbank, Rudi Summer und Christian Zver ihre Zelte aufschlagen. „Wir haben mit dem Aktivpark, denn Tennisplätzen, den Fußballplätzen, dem Minigolfplatz und dem Erlebnisbad zahlreiche Sportstätten, die es zu organisieren, teilweise weiter zu entwickeln, zu betreuen und zu bewerben gilt. Und auch in den Orten selbst gibt es eine Vielzahl von Veranstaltungen, die koordiniert werden wollen“, erklärt der Schrunser Bürgermeister Jürgen Kuster die Aufgaben der neu geschaffene Stellen.

Koordination

Zudem werde das Team, das bereits zahlreiche dieser Aufgaben mit übernommen habe, auch einen weiteren Plan entwickeln wie sich die Sportstätten und auch das Ortsmarketing in den nächsten Jahren weiter entwickeln können. „Denn es ist nicht zu leugnen, dass beispielsweise der Aktivpark einfach in die Jahre gekommen ist und hier Neuerungen anstehen“, macht Kuster deutlich. Und auch die Belebung der Orte mit ihren Ortskernen sei eine zentrale Aufgabe des Teams. „Dazu gilt es außerdem Veranstaltungen zu koordinieren oder sich um Mieter für leer stehende Geschäfte zu bemühen und viele solcher Dinge“, so das Gemeindeoberhaupt von Schruns. Deshalb hätten sich die Komunen zusammengeschlossen und diese Stellen geschaffen. „Es ist aber keineswegs als Konkurrenz zum Montafon Tourismus zu verstehen“, erklärt der Tschaggunser Bürgermeister Herbert Bitschnau. Denn Montafon Tourismus vertrete klar das Montafon nach außen und werde so auch weiterhin seine Aufgaben wahrnehmen.

Anfang Juni

„Hier geht es mehr um die Koordination und die Organisation innerhalb unserer beiden Gemeinde und der Sportstätten. Und das muss einfach an einer Anlaufstelle geschehen“, ist Kuster vom neue Konzept überzeugt. Die Kosten für die Personalaufstockung belaufen sich auf rund 60.000 Euro und werden von den beiden Gemeinden getragen. Die Büroräumlichkeiten des Tourismusbüros Tschagguns werden dafür geringfügig adaptiert, bevor das Team Anfang Juni mit seiner Arbeit beginnt.