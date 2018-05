Neues Pompeji in Rom, aber kein Geld für Ausgrabungen

Unter dem Colle Oppio, einem Park unweit des Kolosseums in Rom, liegt ein zweites Pompeji, das Archäologen aus Licht bringen könnten. Doch der römische Denkmalschutz verfügt nicht über die Finanzierungen, um das Areal mit den Thermen des römischen Kaisers Titus (39-81 n. Chr.) ans Licht zu bringen.

Nero (37 bis 68 n.Chr.) hatte seine Kaiservilla nach einem Brand auf der Asche Roms in den Jahren 64 bis 68 errichten lassen. Der Kaiser lebte allerdings nur etwa fünf Monate in der mit Gold, Edelsteinen und Elfenbein überzogenen Prachtanlage, ehe er mit 31 Jahren Selbstmord beging. Die Residenz mit einem künstlichen See an der Stelle des späteren Kolosseums wurde nie vollendet.