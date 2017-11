Neues Licht in der MS Turnhalle

Mit einer neuen LED Beleuchtung und einem neuen Anstrich erstrahlt die Turnhalle der Öko Mittelschule in Mäder wieder in neuem Glanz.

Mäder Nachdem in den letzten Monaten einige der Lampen in der Mittelschul-Turnhalle kaputt gegangen sind und die angenommene Lebensdauer von rund zehn Jahren auch erreicht war, stand in den letzten Wochen ein Lampentausch an. „Dabei wurde so vorgegangen, dass wenn einige Lampen kaputt waren immer alle getauscht wurden, weil aufgrund der Raumhöhe und der notwendigen Ballwurfsicheren Abdeckung ein Lampentausch nur mit einem Gerüst vorgenommen werden kann“, erklärt dazu Bürgermeister Rainer Siegele.