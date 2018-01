Neues HC Rankweil siegt gegen altes Rankweil

27 Minuten führte SC Hohenems II mit vielen Ex-Rankweil Cracks vor 300 Zuschauern auf der Gastra, aber das neue HC Samina Rankweil gewann noch mit 7:4 und bleibt Tabellenführer in der VEHL-1

Mit einem 7:4-Heimsieg startet Spitzenreiter HC Samina Rankweil ins neue Jahr. Im Duell gegen das „Alte HC Rankweil“ siegte die Truppe um Spielertrainer Michal Kopas noch klar mit 7:4-Toren. Allerdings lag Hohenems II nach 27 Minuten mit 2:1 in Front. Fünf der sieben HC Rankweil-Treffer gingen wieder auf das Konto der VEU Kooperationsspieler. Dreißig Sekunden vor Schluss besorgte Niklas Gehringer mit seinem zweiten Tor in dieser Partie das vielumjubelte 7:4. Gehringer war es auch, der in Überzahl nach 25 Sekunden das 3:2 gelang (35:44). Viele Zuschauer wollten sich das Spitzenspiel in der höchsten Spielklasse des Landes im Eishockey-Unterhaus nicht entgehen lassen. HC Rankweil-Goalie Simeoni Kyllönen parierte beim Stand von 3:2 einen Penalty von Ex-Rankweil-Crack Andreas Beiter.