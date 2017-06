Neues Gesetz zur Regulierung der Prostitution in Deutschland

Die Umsetzung des umstrittenen Gesetzes gestaltete sich schwierig - © APA (Symbolbild/AFP)

Ein neues Gesetz zum besseren Schutz von Prostituierten vor Ausbeutung und Gewalt tritt am Samstag in Deutschland in Kraft. Vorgesehen sind eine Anmeldepflicht für Prostituierte, die mit einem vertraulichen Beratungsgespräch verbunden ist, und eine regelmäßige gesundheitliche Beratung. Bordell-Betreiber sind zur Kooperation mit Gesundheitsämtern verpflichtet und müssen bestimmte Auflagen erfüllen.