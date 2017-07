Neues Gehaltssystem für künftige Stadt-Wien-Mitarbeiter

“Das ist die größte personalpolitische Reform der Stadt in der Zweiten Republik”, betonte der zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Freitag. Jahrelang wurde über eine neue Regelung verhandelt. Die Details müssen jetzt noch ausverhandelt werden. Bis Herbst soll die Einigung in ein Gesetz gegossen und daraufhin im Landtag beschlossen werden.

In Kraft treten wird es voraussichtlich 2018. Die Neuerungen gelten ausschließlich für jene Mitarbeiter, die die Stadt ab Gültigkeit der Reform anstellt. Alle derzeitigen Stadtbediensteten bleiben im jetzigen alten System.

Der neuen Besoldungsordnung und dem reformierten Dienstrecht fällt zudem eine fast schon legendäre, wenn auch gleichsam belächelte und kritisierte Besonderheit der Wiener Verwaltung zum Opfer: Der Nebengebührenkatalog – laut Czernohorzsky ganze acht Zentimeter dick – wird abgeschafft. Etwaige Zulagen sind in der künftigen Gehaltsgestaltung bereits mitberücksichtigt.

Konkrete Lohntabellen oder die 26 geplanten “Gehaltsbänder” – in etwa vergleichbar mit den kollektivertraglichen Einstufungen – wurden am Freitag bei der Reformpräsentation noch nicht vorgestellt. Nur soviel: Für Stadtbedienstete wird es künftig einen Mindestlohn von 1.670 Euro brutto 14 mal im Jahr geben, wie younion-Gewerkschaftschef Christian Meidlinger unterstrich. Sämtliche Anstellungen werden im Übrigen Vertragsdienstverhältnisse sein. Pragmatisierungen wird es nicht mehr geben.

(APA)