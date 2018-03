Neues für den Frühling im Emser Weltladen

Hohenems. Anfang des Jahres hatte Magdalena Holzer den Weltladen in der Emser Marktstraße übernommen, den sie als Einzelunternehmerin führt. Für sie gelten auch die Prinzipien des fairen Handels, nach denen sie sich voller Überzeugung richtet.

Die neue Weltladen-Betreiberin nennt als einige ihrer Richtlinien faire Löhne und Preise, menschenwürdige Arbeitsbedingungen, keine ausbeuterische Kinderarbeit und ökologische Anbaumethoden. Leider sind diese Voraussetzungen immer noch nicht selbstverständlich. In dem kleinen Laden in d`r Gass findet man neben Kaffee, Tee, Schokolade, Gewürzen und Hülsenfrüchten aus fairem Handel von Kleinbäuerinnen und –bauern auch viele kreative und handgemachte Geschenksideen aus aller Welt.

Neu im Sortiment des Weltladens sind Foutas. Das ist der tunesische Name für ein Badetuch, das in der traditionellen Hammam-Badekultur verwendet wird. Das leichte, saugfähige und schnell trocknende Tuch überzeugt im vielseitigen Gebrauch in Bad und Sauna, am Strand, aber auch als Babytragetuch oder Tischdecke. Die Bio-Baumwolle des handgewebten Tuchs ist GOTS-zertifiziert (Globale Organic Textile Standard). Der Anbau, die Verarbeitung und Verpackung erfolgt in kleinen Manufakturen in Indien.