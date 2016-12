Neues erlernen und berufstätig bleiben

Die Entscheidung zum Studium hat sich Stefan Harich nicht leicht gemacht. „Ich habe mich sehr lange und intensiv mit dem Thema Weiterbildung beschäftigt. Ich wollte etwas machen, das mich langfristig weiter bringt. Es sollte etwas mit Technik sein, aber doch nicht nur Technik. Es sollte etwas sein, bei dem ich mein aktuelles Wissen vertiefen, Neues erlernen und doch berufstätig bleiben kann“, erzählt Stefan Harich (37 Jahre).

Das richtige Studium

Im Internet fand er schließlich die Beschreibung des berufsbegleitenden Wirtschaftsingenieur-Studiums an der FH Vorarlberg, das er auf Anhieb sehr ansprechend fand. Nach einer Infoveranstaltung war für ihn klar, dass er das machen wollte. „Dieses Studium vereint alles, was ich mir wünschte. Technik und auch viele andere Bereiche wie Projektmanagement, BWL, Supply Chain Management und vieles mehr“, so Stefan Harich, der als Software-Programmierer bei der Firma Ivoclar Vivident tätig ist. Heuer hat der Bludenzer sein Studium erfolgreich abgeschlossen und weiß, dass die Entscheidung damals die richtige war. „Ich konnte einiges an Wissen aufbauen und gleichzeitig viele nette Leute kennenlernen. Networking spielt eine wichtige Rolle: Jeder der Studierenden arbeitet in einem anderen Umfeld – so konnte man nicht nur wichtige Kontakte knüpfen, sondern auch einer vom anderen lernen.“

Berufliche Chancen

Und die Chancen für alle AbsolventInnen stehen gut: Unterschiedlichste Befragungen und Studien prognostizieren für die nächsten Jahre einen steigenden Bedarf an akademisch qualifizierten WirtschaftsingenieurInnen und gute Aufstiegschancen in der europäischen Wirtschaft. Der sechssemestrige Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (WING) bietet integrative und interdisziplinäre Lehrveranstaltungen mit technischen, wirtschaftlichen und persönlichkeitsbildenden Inhalten. In einem laufenden Wechsel wird innovatives und kreatives Querdenken an den Schnittstellen von Wirtschaft und Technik gefördert.

Jetzt Projektleiter

Für Stefan Harich hat sich das Studium auf jeden Fall ausgezahlt. „Ich habe an der FH Vorarl­berg viel gesehen und erlebt, was mich in meiner persönlichen und beruflichen Entwicklung sehr voran gebracht hat. Nicht nur mein fachlicher sondern auch mein beruflicher Horizont hat sich klar erweitert.“ Konkret bedeutet das für Stefan Harich, dass er als Projektleiter jetzt mehr Verantwortung im Unternehmen übernimmt.

