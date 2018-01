Neues EHC Lustenau will Wälder schlagen

Lustenaus Löwen treffen in der Rheinhalle auf die Tiger aus dem Bregenzerwald

Bereits zum dritten Mal in dieser Saison treffen morgen Samstags die Ländle Vereine aus Lustenau und dem Bregenzerwald im Rahmen der Alps Hockey League aufeinander – Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist um 19.30 Uhr. Bei den ersten beiden Duellen gingen die Wälder jeweils als Sieger vom Eis. Das erste Duell gewann der Wald verdient, beim zweiten Spiel in Dornbirn war Lustenau in den ersten beiden Dritteln überlegen, konnte jedoch die sich ergebenden Chancen nicht in Tore umwandeln und wurde im letzten Spielabschnitt mit 1:5 überrollt. Lustenau will sich für diese beiden Niederlagen revanchieren und erstmals in dieser Saison als Sieger gegen den Wald vom Eis gehen.