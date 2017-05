Neues Dienstauto fÃ¼r Pflegepersonal

Langenegg (me) Die Hauskrankenpflege Vorderwald ist stetig im Wachsen begriffen und die Einsatzstunden steigen Jahr für Jahr. 2016 wurden in den 7 Gemeinden des Vorderwaldes bereits 195 Pflegebedürftige und deren Angehörige betreut, das waren 8.341 Patientenkontakte und 7.100 Einsatzstunden.

Tausende Kilometer jährlich

Sechs Diplomschwestern und Diplompfleger sowie eine Pflegehelferin sind beim Sozialsprengel Vorderwald angestellt und fahren mit den vier Dienstautos jährlich tausende Kilometer Besuchswege zu ihren Klienten. Kürzlich wurde wieder eines der Dienstautos ersetzt und ein neues Allradfahrzeug angeschafft. Die örtlichen Krankenpflegevereine des Vorderwaldes finanzieren zu einem großen Teil die Personal- und Autokosten für die Dienste des Pflegepersonals. Deshalb sind jegliche Sponsorbeiträge eine wertvolle Unterstützung für die ehrenamtlich agierenden Krankenpflegevereine

Soziales Engagement

Die Raiba Weißachtal steuerte zum neuen Fahrzeug 2.000 Euro bei, die Firma Mersen in Hittisau 700 Euro. Den beiden Firmen ist ein soziales Engagement in der Region ein besonderes Anliegen, da sie sich der Region verpflichtet fühlen und ihre Mitarbeiter großteils im Vorderwald zu Hause sind. Im Beisein der Raiba-Vertreter Lothar Bilgeri und Klaus Kramer sowie Mersen-Prokuristin Mandy Piotrowski erfolgte die Schlüsselübergabe an die Pflegedienstleiterin Eleonora Dür. Erkenntlich sind die Fahrzeuge der Hauskrankenpflege am sympathischen roten Herzen auf der Kühlerhaube.