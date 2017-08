Neues David Schalko-Theaterstück “Toulouse” wird verfilmt

Das Ehepaar Gustav und Silvia trifft sich kurz vor der Scheidung in einem französischen Hotel, um alte Zeiten aufleben zu lassen. Der Abstecher hat allerdings Folgen, erschüttert doch ein Terroranschlag das Konferenzzentrum, in dem Gustav von seiner neuen Freundin vermutet wird. Während dort die Opferzahl in die Höhe schnellt, müssen sich er und seine künftige Exfrau ein neues Alibi für ihre Situation einfallen lassen. Und dann ist da noch der Unternehmenspartner von Gustav, der in einer ganz ähnlichen Situation steckt.

In den Hauptrollen sind Matthias Brandt (bekannt aus “Polizeiruf 110”) und Catrin Striebeck zu erleben, für die Kamera zeichnet der Österreicher Wolfgang Thaler verantwortlich. Die Dreharbeiten, die am 9. August begonnen haben, werden voraussichtlich bis Anfang September dauern. Die Ausstrahlung des Fernsehfilms im Ersten soll im kommenden Jahr erfolgen.

(APA)