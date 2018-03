Neues Café am Sebastianplatz

Neue Herausforderung für erfahrene Gastronomin im Gisinger Ortskern.

Feldkirch-Gisingen Bereits 17 Jahre ist Daliborka Knestel in der Gastronomie tätig. „Zuletzt habe ich im Gasthaus ‚Krone‘ in meinem Heimatdorf gearbeitet“, erklärt die 47-Jährige. Nach der Schließung suchte sie berufliche Veränderung in Liechtenstein. Während des Spar-Umbaus suchte Eigentümer Wolfgang Schatzmann einen neuer Pächter für das Café. Für die gebürtige Bosnierin eine Chance, ihren Traum vom eigenen Bistro zu erfüllen.

Name mit Geschichte

13.000 Euro investierte die dreifache Mutter in ihr neues Geschäft, am 22. Februar öffnete das Café „Hanni“ seine Pforten. Heute bekommt die Neo-Geschäftsführerin täglich Besuch von den Haus-Gisingen-Bewohnern, die gemütlich ihren Kaffee genießen. „Mir ist es wichtig, dass der Dorfcharakter nicht verloren geht“, so Knestel, „deswegen soll das Café zum Wohlfühlen einladen.“