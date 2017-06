Neues Bürogebäude von Doppelmayr feierlich eröffnet

Seit der Gründung im Jahre 1893 hat sich Doppelmayr stark entwickelt. Die Mitarbeiterzahl ist stetig gestiegen und die Büroräumlichkeiten wurden immer wieder erweitert. So war das Unternehmen, bis vor kurzem, auf verschiedene Standorte in Wolfurt und auf verschiedene Gebäude im Rickenbach verteilt. 2013 wurde die Entscheidung getroffen, in ein neues Bürogebäude zu investieren. Ende 2014 fand dafür der Spatenstich statt. Knapp zweieinhalb Jahre später wurde nun, am 10. Juni 2017, das Büro Hohe Brücke eröffnet.

Knapp 450 Mitarbeiter sind in das moderne Bürogebäude eingezogen. Michael Doppelmayr sieht den Neubau als Chance: „Unser neues Haus ist eine schöne Hülle, die von uns gefüllt wird: mit Leidenschaft für Seilbahnen, mit Jahrzehnten von Erfahrung und Kompetenz und dem unbedingten Ziel, für unsere Kunden weltweit Höchstleistungen zu erbringen.“

Von einer dem internationalen Ansehen des Unternehmens Doppelmayr gerecht werdenden Zukunftsinvestition sprachen Landeshauptmann Markus Wallner und Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser bei der offiziellen Eröffnung. Gewürdigt hat der Landeshauptmann in seinen Ausführungen das Engagement von Doppelmayr als Ausbildungsbetrieb.

Fakten zum Doppelmayr Büro Hohe Brücke in Wolfurt

Auftraggeber: Doppelmayr Immobilien GmbH

Architekturbüro: AllesWirdGut Architektur ZT GmbH, Wien

Standort: Konrad-Doppelmayr-Straße 1, Wolfurt

Grundstücksfläche: Ca. 8.000 m²

Bruttogeschossfläche: Ca. 27.000 m²

Geschosse: Untergeschoss, Erdgeschoss, 5 Obergeschosse

Kapazität: 625 moderne Arbeitsplätze

Erstbezug: 450 Mitarbeiter

Investitionsvolumen: Ca. 55 Mio. EUR

Spatenstich: 15. Dezember 2014

Eröffnung: 10. Juni 2017