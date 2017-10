Neues Asterix-Heft kommt: Gallische Comic-Helden in Italien

Der 37. Asterix und Obelix-Band erscheint am 19. Oktober - © APA (AFP)

Zwei Jahre nach ihrem letzten Abenteuer zieht es Asterix und Obelix nach Italien. Einen ersten Einblick in die neuen Abenteuer der legendären gallischen Comic-Helden geben Autor Jean-Yves Ferri und Zeichner Didier Conrad Montagfrüh in Paris. Der 37. Band wird mit einer Startauflage von rund vier Millionen Exemplaren am 19. Oktober erscheinen.