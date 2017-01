Neues Asterix-Album kommt im Oktober heraus

Die Fans können es kaum noch erwarten - © APA (AFP/Asterix ® - Obelix ® / © 2017 LE)

Es gibt Neues aus dem unbeugsamen gallischen Dorf: Im Oktober kommt ein neues Asterix-Album auf den Markt. In dem 37. Band der Serie nehmen Asterix und Obelix die Leser wieder mit auf eine abenteuerliche Reise, wie der Autor Jean-Yves Ferri und der Zeichner Didier Conrad am Freitag in Paris ankündigten.