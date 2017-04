Neues 4er-Gremium übernimmt RW Rankweil

„Nach knapp einem Jahrzehnt ist es an der Zeit den Verein in andere Hände zu übergeben. Der Klub steht auf einer gesunden finanziellen Basis und Rot-Weiß ist wieder eine Topadresse im Vorarlberger Amateurfußball geworden“, sagt der scheidende „Boss“ Ulrich Bischoff. Im abgelaufenen Vereinsjahr erwirtschaftete der Klub aus der Marktgemeinde ein Plus von rund 35.000 Euro. Allerdings wird Bischoff zusammen mit Sportchef Frank Flatz noch die Vertragsverhandlungen mit den Spielern der ersten Kampfmannschaft für die neue Saison 2017/2018 führen. Auch Frank Flatz wird als Funktionär zurück treten. Stolz ist Bischoff, dass 350 (!) Aktive dem Verein RW derzeit angehören und speziell im Nachwuchs ein Boom herrscht. In beiden Kampfmannschaften sind 90 Prozent aller Spieler sogenannte Eigenbaus, auf das ist Bischoff in seiner nun zu Ende gehenden Ära besonders stolz. Mit ziemlicher Sicherheit erhält Ulrich Bischoff vom Verein eine besondere Ehrung und auch von der Marktgemeinde Rankweil.

Vierer-Gremium

Mit Gernot Eiler (Sport), Bernd Breuss (Nachwuchs), Klaus Beiter (Finanzen) und Stefan Wurzinger (Administration) wird ein neues gewähltes Quartett den Traditionsklub RW Rankweil die nächsten beiden Jahre leiten. „Ich will bis zum 100-Jahr Jubiläum 2020 im Amt bleiben. RW liegt mir sehr am Herzen“, sagt Gernot Eiler. Zusammen mit Gerhard Müller und Horst Stemmer war Gernot Eiler von 1999 bis 2003 schon in ganz schwierigen Zeiten damals der RW Rankweil-Obmann. Eiler kümmert sich vor allem um die Weiterentwicklung im Damenfußball auf der Gastra. Seit vielen Saisonen spielen Sohn Simon und Tochter Elis Fußball in Rankweil.