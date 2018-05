Neueröffnung: Anjas Schmuckgarage jetzt im Brockenhaus Sulz!

Das Brockenhaus in Sulz darf sich über Zuwachs freuen. Mit Anja Micheelsens Schmuckgarage kommt Glanz und Glamour ins Haus. Traumhafte Schmuckstücke, darunter auch selbstgefertigte Unikate, kann man seit heute im kleinen Shop erstehen.

Am Eröffnungstag herrscht rege Betriebsamkeit in der Müsinenstraße 53 in Sulz. Denn der Leiter des Brockenhauses Vorderland Josef Bischof darf eine neue Untermieterin begrüßen: Anjas Schmuckgarage nimmt mit heutigem Tag den Betrieb auf. Die 52-Jährige Schmuckhändlerin und -designerin zeigt sich begeistert: „Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Brockenhaus und vor allem darauf, meinen Kunden meinen trendigen Silber-, Edelstahl- und Steinschmuck zu präsentieren.“