Nur wenige Tage nach der Einigung zwischen Bund und Ländern über die Finanzierung der Abschaffung des Pflege-Regresses gibt es ein neuerliches Geplänkel um die Pflegekosten. Die Stadt Wien sieht in den vom Bund zugesagten Mitteln zur Pflegefinanzierung auch die Kosten für "alternative Wohnformen" inbegriffen und widerspricht damit Aussagen von Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP).

Die Wahrheit dürfte wie so oft irgendwo in der Mitte liegen. Bei dieser Debatte scheint es sich um ein Problem der Begriffsdefinition zu handeln, das allerdings bei den Endabrechnungen Ende des Jahres zu einem neuerlichen Streit um das Geld zwischen Bund und Ländern führen könnte. Die Länder haben vor Jahren vereinbart, in Pflegestatistiken “Alternativen Wohnformen”, das sind etwa Altersheime, in denen auch Pflegebedürftige betreut werden, extra auszuweisen. Wie eine aktuelle Statistik des “KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung” zeigt, machen dies offenbar nur Wien, die Steiermark und Vorarlberg in vollem Umfang. Die anderen Ländern weisen alle Pflegebedürftigen in den Rubriken “Stationäre Betreuungs- und Pflegedienste” sowie “Teilstationäre Tagesbetreuung” aus.

In Wien wurden im Jahr 2016 rund 10.000 pflegebedürftige Personen in “Alternative Wohnformen” betreut und 13.400 durch “Stationäre Betreuungs- und Pflegedienste”, weitere 2.000 bekamen “Teilstationäre Tagesbetreuung”. Für Tirol wurden zum Beispiel 418 Plätze in alternativen Wohnformen ausgewiesen, aber Null betreute Personen. Auch im Burgenland, Kärnten, Niederösterreich und Salzburg werden laut dieser Statistik keine Menschen in alternativen Wohnformen betreut. In Oberösterreich sind es 28, in Vorarlberg sind es 77 und in der Steiermark 432.